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ضبط 20 طن لحوم ودواجن فاسدة فى الخانكة

الخميس، 22 مارس 2018 06:04 م
ضبط 20 طن لحوم ودواجن فاسدة فى الخانكة هياكل دواجن - أرشيفية





القليوبية-نيفين طه
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نجح ضباط مباحث التموين بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، من ضبط نحو 20 طن هياكل ومفروم دواجن فاسدة بمصنع مخالف ناحية الخانكة، يقوم باستخدامها فى تصنيع منتجات وتوزيعها على المحلات التجارية والمواطنين.

ووردت معلومات للأجهزة الرقابية، باستخدام أحد مصانع إنتاج اللحوم غير المرخص والكائن بدائرة الخانكة، خامات مجهولة المصدر، حيث يقوم صاحب المصنع باستخدام هياكل الدواجن "أرجل وأحشاء رؤوس والدهون الحيوانية" غير الصالحة للاستهلاك الآدمى فى تصنيع مفروم الدواجن والحواوشى وتدوين أسماء تجارية عليها دون الحصول على ترخيص مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات داهمت حملة بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشى الأغذية والطب البيطرى، استهدفت المصنع وذلك قبل طرح المنتجات بالأسواق، وبتفتيش المصنع تم ضبط نحو 20 طن هياكل دواجن ودهون حيوانات وجلد دواجن معبأة داخل شكائر وأقفاص بدون بيانات بخلاف المنتجات النهائية.

وقدم مفتشو الأغذية تقريرا فنيا أن المصنع غير مستوفى للاشتراطات الصحية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبيعها بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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