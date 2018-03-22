ضبط مكان غير مرخص لتصنيع محاليل الغسيل الكلوى بالشرقية







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ضبط مكان غير مرخص لتصنيع محاليل الغسيل الكلوى بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة التفتيش الصيدلى نجحت فى ضبط مكان غير مرخص يحتوى على ماكينات التصنيع والمواد الخام لمحاليل الغسيل الكلوى، حيث تم ضبط 2 ماكينة تعبئة وتغليف، و2جاروف عيارى معدنى، وإناء معدنى ممتلئ ببودرة بيضاء اللون معد للتعبئة، وعدد من الكراتين تحتوى على استيكارات مزورة لعدد من الشركات.

وأضاف " مجاهد" أنه من ضمن الضبطية 121" شيكارة" تحتوى على بيكربونات الصوديوم أوزان مختلفة، و100 زجاجة محلول مانيتول، و72 ألف أمبول ماء مخصص للحقن، وعدد كبيرة من المحاليل الوريدية المتنوعة بالإضافة إلى كرتونة ابر للغسيل الكلوى، و120 جالون محلول للغسيل الكلوى، وميزان حساس، وكمية من أمبولات الهيبارين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم ٦٠٥٩ لسنه ٢٠١٨جنح ديرب نجم ، للعرض على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.

وأكد " مجاهد" أن الوزارة ماضية فى شن حملاتها الرقابية والتفتيشية لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية والتصدى لأى تجاوزات من المهربين والغشاشين الذين يقومون بغش الأدوية والمستلزمات الطبية وتخزينها فى أماكن غير مرخصة بعيداً عن أعين التفتيش الصيدلى، مشدداً على الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه تهديد حياة المرضى.