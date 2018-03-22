ضبط مسجل خطر وشقيقته ونجل شقيقهما بحوزتهم كيلو حشيش ونصف كيلو هيروين بالقاهرة







كتب إبراهيم أحمد - أحمد حربى

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط عصابة خطيرة تخصصت فى الاتجار فى المواد المخدرة حيث تم ضبط مسجل خطر وشقيقتها ونجل شقيقهما، وبحوزتهم كيلو حشيش، ونصف كيلو هيروين وأموال قبل ترويجها بالقاهرة.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن كل من علاء .ج.ا.45 سنة مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 2742 فئة " ب " والسابق اتهامه في 8 قضايا أخرهم 6801 لسنة 2013م ثان شبرا الخيمة " سلاح بدون ترخيص "، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1033 لسنة 2013م كفر شكر/ قليوبية " سرقة " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور ، وشقيقته إيمان 48 سنة مسجلة خطر نصب تحت رقم 1549 فئة " ب " والسابق اتهامها في 8 قضايا أخرهم 1088 لسنة 2003م الساحل " مقاومة سلطات " ، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 26986 لسنة 2010م الساحل " ضرب " والمقضي فيها بالحبس شهرين ، ونجل شقيقهما محمد 38 سنة عاطل ، يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة قسم شرطة المعادى مكاناً لتجارتهم الغير مشروعة .

تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى مستقلين السيارة رقم ف هـ ر 1932 ميكروباص " ملك المتهم الأول"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر ، 450 جرام من مخدر الهيروين، 3 هواتف محمولة ، مبلغ مالى 230 جنيه.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.