ضبط عاطل جمع مليون و 490 ألف جنيه من مواطنين لتوظفيها فى الملابس بالمحلة

ضبط عاطل جمع مليون و 490 ألف جنيه من مواطنين لتوظفيها فى الملابس بالمحلةالخميس، 22 مارس 2018 09:48 م
المتهم بعد ضبطه
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عاطل بعد قيامه بجمع مليون و490ألف جنيه من مواطنين بقصد توظيفها واستثمارها فى تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح إلا أنه لم يفي بوعوده ورفض رد المبالغ لهم.
كانت بلاغات قد تعددت أمام فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بقيام خالد.ع.ع30سنة عاطل بجمع مبالغ ماليه بلغت مليون و490ألف جنيه بقصد توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه لم يفى بما وعد ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم إستهداف وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
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