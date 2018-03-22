ضبط شخصين انتحلا صفة مهندسين ونصبا على الأهالى بحجة تقنين أراضيهم بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

تمكن العميد محمد ابراهيم عياد مدير أمن ديوان عام محافظة الأقصر، من ضبط شخصين قاما بالنصب على عدد من المواطنين منتحلين صفة مهندسين بمديرية المساحة بمحافظة الأقصر، وقاما بالنصب على المواطنين بالحصول على أموال لتقنين أراضيهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تمكن مدير أمن الديوان من ضبط شخصين حضرا لديوان عام الأقصر، أدعوا أنهما مندوبين من قبل مديرية المساحة بالمحافظة، وبفحص بطاقتهم الشخصية تبين أن الأول يدعى "أ.ع.أ" 29 عاما حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالمحاميد قبلى مركز أرمنت، والثانى يدعى "م.ع.أ" طالب ومقيم بالعوامية 29 عاما.

وكان المتهمين يحملان حقائب بها العديد من الملفات بأسماء مواطنين من مراكز مختلفة بالمحافظة، أوهموهم أنهم قادرون على أنهاء إجراءات تقنين الأراضى، نظير تحصيل مبالغ مالية من كل مواطن على حدا، تم تحرير محضر بالواقعة إدارى رقم 2290 لسنة 2018، قسم شرطة الأقصر.