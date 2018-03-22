ضبط سيدة حاولت سرقة شقة سكنية بالإسكندرية







الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية، من القبض على سيدة حاولت سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العطارين.

بدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة العطارين من الأهالى بضبط لص بالعقار– كائن شارع سيزو ستريس دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغه "غ م ع" 80 سنة ربة منزل مقيمة بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغن وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها بمفردها فوجئت بإحدى السيدات "مُنتقبة" تطرق على الباب وادعت أنها من جيرانها ودفعتها داخل الشقة والتعدى عليها بصاعق كهربائى محاولة سرقتها.

وأضافت أنها استغاثت بالأهالى وتمكنت من ضبط المتهمة بمساعدة الأهالى، وتبين أنها تدعى " م ح " 24 سنة بدون عمل وبحوزتها صاعق كهربائى وعبوة مخدر " إسبراى " .

أيد الواقعة شاهدو رؤية وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وبمواجهتها اعترفت وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهمه للوقوف على أبعاد نشاطها الإجرامى تحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.