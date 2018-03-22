ضبط حداد وعامل قبل بيعهما 3 هواتف محمولة عقب سرقتها بالإسكندرية







الإسكندرية ــ أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية من ضبط "ال س ع" 31 سنة حداد مقيم دائرة قسم مينا البصل السابق اتهامه في عدد 17 قضية "سرقة - مشاجرة"، منها القضية جنح القسم "سرقة"، و"م ا ب" 20 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول العامرية السابق اتهامه فى عدد 3 قضايا "مشاجرة"، منها القضية جنح قسم أول العامرية "مشاجرة" حال قيامهما بعرض 3 هواتف محمول للبيع بمنطقة محطة الرمل دائرة قسم شرطة العطارين قام بسرقتها من 3 أشخاص كرها عنهم بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة الأول بمنطقة استانلى دائرة قسم أول الرمل، تم التواصل معهم، وتبين أنهم كل من "ح ب ح" 24 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول الرمل و"أحمد د أ" 23 سنة فني ديكور مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"ك ح م" 28 سنة عامل مقيم دائرة قسم أول الرمل.



وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص، وأضافوا بأنهم كانوا في طريقهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المضبوطات عليهم تعرف كل منهم علي ما يخصه، وتحرر المحضر جنح قسم العطارين، وجارى العرض على النيابة.



كما تم ضبط "م ع خ" 38 سنة مقاول مقيم دائرة قسم شرطة المنشية السابق اتهامه في عدد 34 قضية "مباني - سرقة تيار كهربائي ـ عدم حمل بطاقة شخصية" والمحكوم عليه في 44 حكم حبس "مبانى" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 41 سنة، وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط "ا م ي" 32 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه في القضية جنايات قسم الأزبكية بأمن القاهرة " مخدرات " غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات .