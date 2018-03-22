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الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
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ضبط حارس عقار بالغردقة يدير شقة لأعمال منافية للآداب وبداخلها ساقطتين

الخميس، 22 مارس 2018 03:02 م
ضبط حارس عقار بالغردقة يدير شقة لأعمال منافية للآداب وبداخلها ساقطتين ساقطات - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط حارس عقار يدير شقة سكنية بالعقار محل عملة بشارع شيرى بالغردقة، للأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للنقيب محمد حسام معاون مباحث قسم الآداب، تفيد قيام المدعو "فريد. ع" 45 سنة حارس عقار مقيم سمالوط المنيا، بالقيام بإدارة شقة داخل العقار محل عملة بشارع شيرى بالغردقة للأعمال المنافية للآداب والتسهيل لراغبى المتعة مقابل أجر مادى يتقاسمه مع الساقطات.

وعلى الفور تم إخطار العقيد عبد الله عباس رئيس مباحث الآداب، الذى قام بدوره بإخطار اللواء حسام كمال مدير الأمن واللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية اللذان أمرا بتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين.

وعقب إصدار إذن النيابة العامة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن كلا من الرائد خالد متولى والنقيب محمد حسام معاونى مباحث الاداب من ضبط المدعو "فريد. ا" حارس العقار، كما تم ضبط كلا من "إيمان.ص" ساقطة 23 سنة مقيم كوم حماده البحيرة، و" دينا. ا " 27 سنة ربة منزل، حيث ضبطوا فى وضع مخل مع " ماهر. ع " عامل ومقيم الغردقة، حيث تبين أن المتهم الأول خارس العقار قام بتأجير الشقة للمتهمين الثلاثة مقابل أجر مادى 600 جنيه يتقاسمه هو مع الساقطتين لكلا منهم 200 جنيه.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامة بممارسة الأعمال المنافية للاداب مقابل اجر مادى، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3895 جنح أول 2018 اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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