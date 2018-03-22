ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وعاطلين بأقراص مخدرة بشبرا الخيمة وقليوب

ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات وعاطلين بأقراص مخدرة بشبرا الخيمة وقليوبالخميس، 22 مارس 2018 02:18 م
أقراص مخدرة - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه
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ألقت مباحث قسم قليوب، اليوم الخميس، القبض على تشكيل عصابى يضم عاطلين للاتجار فى الأقراص المخدرة، بناحية قليوب البلد دائرة قسم قليوب، ضبط بحوزتهما 200 قرص مخدر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية للعميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، تفيد قيام عاطلين بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها بين الشباب فى منطقة قليوب البلد.
تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين، وهم "ص س" 43 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و"م ع" 26 سنة، عاطل، وبحوزتهما 200 قرص مخدر، ومبلغ مالى وسلاح أبيض "شفرة"، بقصد الاتجار، وأحيلا للنيابة فتولت التحقيق.
كما تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة، بعد مطاردة مثيرة معهما في شبرا الخيمة، وهما "محمد ح إ" وشهرته "أبو حديدة" عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 23739 لسنة 2017م جنايات قسم أول شبرا الخيمة مخدرات، و"محمود ع"، وشهرته " قصرى" 33 سنة، عاطل وبحوزتهما (70) قرصا مخدرا، وكمية من مادة جافة مخدرة تزن حوالي 50 جراما (خليط من ألأقراص المخدرة)، ومبلغ مالى 140 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5510 لسنة 2018م جنايات قسم اول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.
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