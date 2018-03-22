صيانة أعمدة الإنارة بالمقرات الانتخابية بمركز المنيا







المنيا حسن عبد الغفار

قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية تابعت صيانة وتركيب جميع أعمدة الإنارة والكشافات على المقرات الانتخابية، وذلك تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين، مضيفا أن مركز المنيا يضم 90 لجنة انتخابية بعدد 395099 مواطن لهم حق التصويت.

من ناحية آخرى أعلنت الوحدة المحلية عن إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بقرية دمشير بمساحة 4 قيراط، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وفى إطار متابعة حالة النظافة فى الطرق العامة ومداخل القرى ومداخل مدينة المنيا قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات نواتج التطهير بطريق مصرف المحيط بداية من كوبرى بهدال حتى كوبرى عاكف شرقا، كما تم رفع مخلفات القمامة بطريق ولاد الشيخ ومنطقة المدارس والشونية ومدخل زكريا ومنطقة الديب ومنطقة مستودع البوتاجاز من غرب قرية دمشير، وتم رفع مخلفات نواتج التطهير بطريق ترعة سرى باشا بداية من كوبرى الخمسين إلى ناحية الجنوب قبلى حتى طريق عزبة محفوظ.