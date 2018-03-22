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صيادلة يطلقون حملة جمع توقيعات لعقد عمومية طارئة لمناقشة ميزانية النقابة

الخميس، 22 مارس 2018 06:00 ص
صيادلة يطلقون حملة جمع توقيعات لعقد عمومية طارئة لمناقشة ميزانية النقابة نقابة الصيادلة-ارشيفية





كتبت آية دعبس
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أطلق الدكتور محمد حسن، عضو نقابة صيادلة كفر الشيخ، حملة بعنوان "مجموعة الـ200.. الفرصة الأخيرة"، وذلك لجمع 200 توقيع من الصيادلة، لطلب مجلس النقابة العامة للصيادلة، بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وذلك طبقا لنص القانون رقم 47 لسنة 1969، والذى منح الحق لـ200 صيدلى الدعوة لحضور جمعية طارئة، وذلك لمناقشة ميزانية النقابة للأعوام السابقة، بعد تأجيل العمومية العادية من جانب النقابة.

واشترط حسن، فى حملته، توقيع الصيادلة الراغبين فى المشاركة بالعمومية، بالتوقيع فى النقابة العامة أمام الشئون القانونية على طلب العمومية، فضلا عن طلب توكيل ثانى لتحديد الموعد، لافتا إلى أن ذلك يمكن تعويضه بتوكيلات موثقة فى الشهر العقارى، لاثنين من الصيادلة الموثوق بهم.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة، هو تشكيل ورقة ضغط مستمرة على النقابة، ومجلسها لمحاسبتهم ومراقبتهم، لافتا إلى أن الحد الأقصى للإنتهاء من التوكيلات، هو الخميس المقبل 22 مارس الجارى.

ووضع الصيدلى، خطة عمل مجموعة الـ200، والتى اعتمدت على 40 صيدلى يشكل كل واحد من بينهم، مجموعة تضم 5 صيادلة على صلة قوية بهم، مع تحرير 200 صيدلى مخلص للمهنة لتوكيلات خاصة فى الشهر العقارى.

ويأتى ذلك بعد إعلان النقابة العامة للصيادلة، تأجيل عقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتى كان من المقرر لها أمس الأثنين، لمناقشة ميزانية النقابة خلال عامى 2015، و2016.


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عمومية الصيادلة

نقيب الصيادلة

جمع توقيعات لعمومية طارئة للصيادلة




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