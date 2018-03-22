صور.. "يلا سيسي" بالإسماعيلية تنظم مسيرة لدعم الرئيس فى انتخابات الرئاسة







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت حملة يلا سيسي الحملة الشبابية الرسمية لدعم الرئيس بالإسماعيلية مسيرة حاشده مساء اليوم، ضمت العشرات من الشباب والفتيات تأييدا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية في الإنتخابات المقررأن تجري أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تأييد الرئيس وصور وكتيبات عن إنجازات الرئيس، قام شباب الحمله بتوزيعها علي المارة بعد أن استقرت المسيرة بميدان الممر قادمه من أمام مركز شباب الإسماعيلية بميدان الفردوس، يأتي ذلك في إطار الفعاليات التى تنظمها الحمله بالإسماعيلية وقبل الصمت الانتخابي والمقرر له يوم السبت القادم

من جانبه قال صقر محمد صقر منسق الحمله بالإسماعيلية، أنه من خلال المؤشرات التي ظهرت بالفعاليات، يثق في وعي الشباب المصري ويقظته التى ستعكس حضوره الكبير أمام صناديق الإقتراع، وأنه أبلغ رد علي المشككين في خروج الشعب المصري معتمدين علي حاله الإجماع علي الرئيس

وتابع صقر، أن الحملة ركزت بشكل كبير علي الشباب الذي يعتبره الرئيس رهان المرحلة القادمة في بناء مصر القوية