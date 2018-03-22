صور و فيديو.. شرطة باريس تشتبك مع متظاهرين معارضين لإصلاحات الرئيس الفرنسى







كتب: أحمد علوى _ تصوير أ.ف.ب

اندلعت منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين فى باريس خلال مظاهرة ضد إصلاحات القطاع العام كانت الدولة قد اقرتها مؤخرا.

ووفقا للسلطات الفرنسية، تم التقاط صور لعدد من المشاغبون وهم يلقون الحجارة على الشرطة واشعلوا الألعاب النارية، فى محاولات متكررة لإثارة الفوضى فى البلاد، خلال تجمع أعداد كبيرة من موظفى وطلاب الدولة.

كان المتظاهرون يسيرون بالقرب من ساحة الباستيل وساحة الأمة، وهى البقع المعتادة لجميع أنواع التجمعات فى العاصمة، وبمجرد أن بدأ بعض المتظاهرين فى رشق أجهزة إنفاذ القانون بالحجارة، تحرك الضباط فى معدات مكافحة الشغب، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة والتى استمرت لدقائق، حتى بعد أن فر بعض المتظاهرين إلى الشوارع الجانبية الضيقة.



اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين



اشتباكات بين الشرطة والمحتجين



اشعال الالعاب النارية فى فرنسا



اطلاق الغاز المسيل للدموع



الشرطة الفرنسية تشتبك مع المحتجين