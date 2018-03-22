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صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع وزير دفاع أمريكا العلاقات بين البلدين

الخميس، 22 مارس 2018 09:15 م
صور.. ولى العهد السعودى يبحث مع وزير دفاع أمريكا العلاقات بين البلدين ولى العهد السعودى مع وزير دفاع أمريك





وكالات
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اجتمع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى واشنطن، مع معالى وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفور وصول ولى العهد مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عزف السلامان الوطنيان، وتم استعراض حرس الشرف.

بعد ذلك عقد اجتماع تم خلاله استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجى القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خاصة فى الجانب الدفاعى والعسكرى وما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، وجهود البلدين المبذولة بشأنها بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق المشترك تجاهها بما يعزز من الأمن والاستقرار فى المنطقة.

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمى المرافق لسمو ولى العهد، وكبار المسؤولين فى وزارة الدفاع الأمريكية.

سمو ولي العهد ووزير الدفاع
سمو ولي العهد ووزير الدفاع

 

لقاء وزير الدفاع الأمريكي ونظيره السعودي
لقاء وزير الدفاع الأمريكي ونظيره السعودي

 

مباحثات الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع السعودي
مباحثات الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع السعودي

 

وزير الدفاع الأمريكي يستقبل الأمير محمد بن سلمان
وزير الدفاع الأمريكي يستقبل الأمير محمد بن سلمان

 


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