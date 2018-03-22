صور ..وكيل مجلس النواب يشارك فى مؤتمر لتأييد الرئيس من أجل مصر

وذلك بحضور سماحة السيد الشريف وكيل مجلس النواب وعدد من نواب المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات وعواقلها والعمد والمشايخ وعدد كبير من الأهالى بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم السلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على أروح الشهداء من الجيش والشرطة ثم تم عرض فيلما تسجيليا عن الإنجازات التى تمت بالمرحلة السابقة فى كافة المجالات التنموية والبنية التحتية والمشروعات العملاقة طرق ومحاور ومصانع وإسكان.

ومن جانبه ناشد سماحة السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب السادة الأشراف ناشد الجماهير بالاحتشاد و لابد أن يقوم كل مواطن بالتوجه إلى صندوق الانتخابات للتأكيد على قوة وتلاحم الشعب المصرى مسلم ومسيحى كبير وصغير فتاة وسيدة وأم ولابد أن يقوم الجميع بالمشاركة بالتصويت لمن يريد أن يحافظ على أمن واستقرار مجتمعه، مؤكدا على أهمية الاحتشاد من جميع طوائف الشعب من أجل دعم جيشنا الذى يخوض حربا ضد الإرهاب.

وأضاف أن مصر تحارب الإرهاب الغاشم فى سيناء بكل قوة ولن يتوانى أحد عن دعم ومساندة رجال القوات المسلحة فى حربهم ضد الإرهاب، موضحاً أن الجميع يقف خلف الرئيس فى هذه الحرب التى يقودها خفافيش الظلام لتنفيذ أجندات الدول المعادية لمصر، مشدداً أن جموع المصريين تقف خلف الرئيس تؤيده وتدعمه.











































