صور وفيديو.. مسيرة حاشدة لدعم الرئيس بكفر الشيخ.. ومسنه ترقص على نشيد " قالوا ايه "الخميس، 22 مارس 2018 11:32 م
خلال المسيرة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة كفر الشيخ ، مساء أمس الخميس ، مسيرة حاشة بالسيارات ، ومسيرة أخرى مشياً على الأقدام ،لأهالى القنطرة البيضاء، انضم لهم عدد من أهالى أحياء مدينة كفر الشيخ ، بدأت المسيرة من شارع الترعة بحى القنطرة البيضاء، شرق مدينة كفر الشيخ، واتجهت للكوبرى الأزرق، وبشارع البحر بالقنطرة ، مروراً بموقف كفر الشيخ العام ، وشارع المصنع ، وشارع شارع الخليفة المأمون ، وشارع نبوى المهندس ،وميدان النصر .
تقدم المسيرة حسن أبو النضر، رئيس قسم المتابعة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والسيد حموده بمديرية الطرق ،و إبراهيم قطب رجل أعمال، وأحمد أبو النضر مدير إدارة التدريب بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ،وعبدالستار خفاجه بالتربية والتعليم ، وهشام الاشطل أعمال حره ،وقطب فؤاد مدير نادي ميت علوان ، وعادل مرزوق بمرور كفر الشيخ ، وربيع الزملي بديوان المحافظة ، وشاكرهم اللواء شكري الجندي ، عضو مجلس النواب ،كما شارك المسيرة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وقيادات التربية والتعليم وأهالي القنطرة البيضاء ، وانضم لها عدد من الشباب والفتيات وعدد من شباب سخا من مسلمين ومسيحيين ، وبشارع نبوي المهندس أوقفت سيدة مسنه المسيرة وتراقصت على انشودة الصاعقة " قالوا ايه علينا " ، في ظل تواجد أمني ومروري مكثف.
وطالب منظمو المسيرة أهالي كفر الشيخ المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وبالحشد أمام اللجان ، مؤكدين أن حي القنطرة البيضاء سيكون أولالمتواجدين أمام اللجان .
مسيرة يتقدمها قيادات القنطرة البيضاء وعضو مجلس النواب
مسيرة حاشدة بالسيارات بكفر الشيخ
شباب وفتيات يشاركون في المسيرة
التوافد المروري بالمسيرة
جانب من المسيرة الحاشدة
جانب من المشاركين
مسنة ترقص على انشودة قالوا ايه
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين في المسيرة
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