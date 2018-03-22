صور.. وزير الخارجية الأمريكى المقال يودع موظفى الوزارة فى واشنطن







كتب عبد الوهاب الجندى

ودع وزير الخارجية الأمريكى المقال ريكس تيلرسون، موظفى وزارة الخارجية فى مقر الوزارة بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس، وفق صور وكالات الأنباء.

ومنتصف مارس، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر مدونته فى موقع "تويتر" عن إقالته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، مشيرا إلى أنه سيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو.



توديع ريكس تليرسون



ريكس تليرسون



وزير الخارجية الأمريكي المقال