صور.. وزير التنمية المحلية يفتتح 4 مشروعات خدمية بقيمة 16 مليون جنيه بقنا







قنا - هند المغربي

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا خلال بيان إعلامى، أن اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظة قنا اليوم الخميس، افتتح 4 مشروعات خدمية بمدينة قنا بقيمة 16 مليون و163 ألف جنيه، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الجندى والهجان بافتتاح أعمال تطوير نادى الفتيات بمدينة قنا، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية حوالى 2 مليون و263 ألف جنيه.

وقد تم تجهيز النادى ليتيح للفتيات ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، حيث يضم صالة جمانزيوم وساونا وصالة للألعاب الرياضية، وملعب لكرة السلة والطائرة واليد وحمام السباحة وهو أول حمام سباحة فى صعيد مصر مخصص للفتيات والسيدات.

وأعرب الجندى خلال افتتاحه لأعمال تطوير نادى الفتيات عن سعادته بوجود مثل هذه المنشأه بمحافظة قنا لما له من دور هام فى تقديم الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية للفتيات والسيدات بقنا.

كما افتتحا مبنى إدارة الحماية المدنية الجديد بمدينة قنا مقام على مساحة 4500 م تقريبا بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، وذلك بحضور اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، حيث استمعا لشرح تفصيلى من العقيد سامح بسيم مدير ادارة الحماية المدنية بقنا، لمكونات وتجهيزات المبنى وكيفية الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة، ثم قاما بافتتاح مشروع ترميم وصيانة مبنى مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بمنطقة المعنا بمدينة قنا الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الدولى، والذى تم تنفيذه تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة بتكلفة مالية بلغت حوالى 2 مليون و400 ألف جنيه .

وأوضح الهجان، أن المركز مقام على مساحة 7 أفدنة مكون من طابقين به مركز علاج طبيعى لذوى الاحتياجات الخاصة يضم عدد من الأجهزة الحديثة بالإضافة إلى غرفة قياس سمعى وفصول للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة وشدتها، كما يضم المركز ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة وعدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم، لافتًا إلى أن المركز يستقبل الأطفال من سن 3 سنوات إلى 18 سنة .

كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعى للمرأة والشباب بمنطقة المعنا والمتمثلة فى ورشة لإنتاج الكليم والنحاس بتكلفة مالية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه ساهمت فى توفير 100 فرصة عمل للفتيات بقنا، وأوضح الهجان أن مشروع المجمع الصناعى تقوم بتنفيذه مؤسسة النداء باشراف الدكتورة هبة حندوسة والدكتور وليد بريقع على مساحة 4 أفدنة على 4 مراحل هى ( ورشة الكليم والنحاس - مصنع لإنتاج الآثاث الخشبى - مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة - مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة 2 ) بتكلفة مالية اجمالية تصل الى 17 مليون جنيه تساهم فى توفير 1000 فرصة عمل واضاف ان المشروع يشمل ايضا إنشاء معرض للمنتجات وفصل رياض أطفال ووحدة رعاية صحية وذلك بهدف توفير الرعاية المتكاملة للعاملين والعاملات داخل المشروع .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مثل هذه المشروعات تساهم فى دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديده للشباب والفتيات، وهو ما يعكس اهتمام القياده السياسية بتنمية محافظات الصعيد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بها، وفى ختام زيارته للمحافظة قدم الجندى التهنئة لأهالى محافظة قنا وقياداتها التنفيذية والشعبية بمناسبة العيد القومى للمحافظة .



































































































































