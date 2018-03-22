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صور.. نواب الإسكندرية يكرمون الأمهات المثاليات فى عيد الأم

الخميس، 22 مارس 2018 11:41 م
صور.. نواب الإسكندرية يكرمون الأمهات المثاليات فى عيد الأم نواب الإسكندرية يكرمون الأمهات المثاليات فى عيد الأم





الإسكندرية - هناء أبو العز
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احتفلت جمعية سيدات الاسكندرية بتكريم عدد من الأمهات بمناسبة عيد الأم بحضور عدد من قيادات الإسكندرية.
 
 وحضر الاحتفالية النواب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب عن دائرة اللبان ومينا البصل، والنائبة إلهام المنشاوى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل، والنائب أبو العباس  فرحات التركى عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة أول، والإعلامية أمل صبحى، كبيرة مذيعات قناة الاسكندرية،  ومؤسسة نادى العاصمة الاجتماعى، وسامية مصطفى رئيس نادى لاينز، وبهية عبد الفتاح رئيسة حى وسط، وعابدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية.
كما تم تكريم عدد من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات، بالمحافظة.
 
 واحيا الحفل فرقة محكى الإسكندرية للموسيقى ، والطفلة أشرقت أحمد سعد، نجمة برنامج ذا فويس كيدز.
 

 


 


 


 


 


 


 


 

 


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