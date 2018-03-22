صور.. "من أجل مصر" تكرم أمهات الشهداء والأمهات المثاليات بمركز كوم حمادة

البحيرة - ناصرجودة

كرمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالبحيرة، اليوم، الخميس، عدد من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات، خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمته الحملة، بمركز كوم حمادة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

شارك فى حفل التكريم، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محمود سعد عضو مجلس النواب، والإعلامى تامر شلتوت، والنواب أحمد سعد خليل، وعطية مسعود، بالإضافة إلى عدد القيادات الشعبية بمحافظة البحيرة.

من جانبه أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وتدعيم الرئيس السيسى، هى تدعيم للدولة المصرية، فى مواجهة المؤامرات الخارجية التى تهدف إلى نشر الفوضى وتقسيم البلاد، مطالبا جميع فئات المجتمع المصرى، بأطيافه المختلفة، بالاحتشاد أيام الانتخابات، للتصويت بكثافة لأن ذلك يعكس صورة مصر أمام الرأى العام العالمى.

من جانبه، أكد الدكتور محمود سعد عضو مجلس النواب، على ثقته الكاملة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إحداث تغيير شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مضيفا أنه أن الأوان لنرد للرئيس السيسى الجميل، والمشاركة فى الانتخابات بكل قوة لاستكمال المشروعات العملاقة التى أنجزت فى عهدة، ومحاربة الإرهاب الغاشم.

وأوضح سعد، أن أمهات الشهداء هم أفضل سيدات أنجبتهم مصر، فقد قدموا فلذات أكبادهن فداء للوطن، وعلى كافة المواطنين غرس الانتماء والوطنية فى أولادهم من أجل رفعة هذا الوطن.



















