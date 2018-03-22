صور.. معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان يكرم صاحب شفرة حرب أكتوبر







أسوان – عبد الله صلاح

كرم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمحافظة أسوان، متمثلا فى أسرة الملتقى بالمعهد، وبالتعاون مع مؤسسة "نحمى تراثنا"، بطل حرب أكتوبر أحمد إدريس، صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة للإشارة أثناء الحرب، وذلك خلال زيارته لمحافظة أسوان.

وشهدت احتفالية التكريم، التى أقيمت بقاعة الدكتور الراحل جابر عوض للمؤتمرات، كلمة لعميد المعهد الدكتور عبد المنصف رشوان، أشار خلالها إلى لأهمية تكريم الأبطال أمثال "إدريس"، لأن ما قام به هو فخر لنا جميعا أبناء الجنوب، موجهاً الشكر للبطل أحمد إدريس على قبوله الدعوة وتشريفه للمعهد، وقدم له درع المعهد تكريما له على ما قدمه وكان سببا من أسباب النصر.

كما أهدى طلاب أسرة الملتقى بالمعهد، للبطل لوحة لصورة مرسومة له، أبدع فيها أحد طلاب الأسرة هو علاء عبد الناصر السمعونى، ونالت إعجاب الضيف، ثم توالت كلمات أعضاء هيئة التدريس الحاضرين والذين أكدوا جميعهم على الدور العظيم الذى قام به الضيف البطل وكان مفتاحا من مفاتيح النصر العظيم، وفى نهاية اللقاء وجهت الأسرة الشكر لمؤسسة نحمى تراثنا على تعاونها لاستضافة البطل العظيم.

حضر احتفالية التكريم، الدكتور عبد المنصف رشوان، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والدكتور عماد ثروت شرقاوى، عميد المعهد المتوسط، والدكتور فوزى حسنى، رائد عام الشباب، والدكتورة أمل جابر عوض، رائد أسرة الملتقى، وصالح المغربى مدير رعاية الشباب، ودعاء فوزى جبل مشرف أسرة الملتقى، بجانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلبة وطالبات المعهد.



معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان يكرم صاحب شفرة حرب أكتوبر (4)



معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان يكرم صاحب شفرة حرب أكتوبر (5)