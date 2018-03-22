صور.. مظاهرات نقابية حاشدة ضد إصلاحات الرئيس الفرنسى فى السكة الحديد







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز _ أ.ف.ب

خرجت مظاهرات حاشدة فى فرنسا، بالتزامن مع الإضراب الذى قام به العاملين فى السكك الحديد بعد إصرار الحكومة الفرنسية، على تفعيل الإصلاحات بالشركة المثقلة بالديون منذ تأميم السكك الحديدية فى فرنسا فى ثلاثينيات القرن الماضى.

ودعت نقابات العمال، اليوم الخميس، إلى موجة إضرابات متتالية بدءا من أبريل المقبل، وستحدث الإضرابات فى يومين متتاليين كل 5 أيام وعلى مدى فترة ثلاثة أشهر.

وأيدت الحكومة الفرنسية، مشروع قانون لتمرير سريع فى البرلمان لأكبر إعادة تنظيم للشركة المثقلة بالديون منذ تأميم السكك الحديدية فى فرنسا فى ثلاثينيات القرن الماضى، والتى تشمل إنهاء حق البقاء فى الوظيفة حتى بلوغ سن التقاعد، وإلغاء بنود التقاعد المبكر.

فيما قال رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (إس إن سى اف) جييوم بيبى، إن إضراب العاملين بالشركة المرتقب الخميس، سيؤثر على أكثر من 50% من حركة القطارات بدرجات متفاوتة من مناطق إلى أخرى.

يأتى هذا الإضراب احتجاجا على الإصلاحات فى قطاع السكك الحديدية التى تعتزم الحكومة الفرنسية تمريرها بنظام المراسيم أى دون اشتراط موافقة البرلمان قبل الصيف المقبل.

ومن أكثر النقاط الحساسة فى الإصلاحات التى تريد الحكومة تمريرها، إلغاء نظام العقود الخاصة للعاملين فى قطاع السكك الحديدية والتى تضمن لهم العديد من الامتيازات المالية والاجتماعية على أن يتم تطبيق ذلك على التعيينات الجديدة دون المساس بالموظفين الحاليين.



احتجاجات فى فرنسا ضد اصلاحات ماكرون



احتجاجات نقابية واسعة بفرنسا



السكك الحديدية فى فرنسا فارغة



الشباب الفرنسى يشارك فى الاحتجاجات



الشرطة الفرنسية تنتشر بمحيط الاحتجاجات



انتشار قوات الشرطة الفرنسية



توقف حركة القطارات فى فرنسا بسبب الاضراب



توقف حركة القطارات فى فرنسا



جانب من الاحتجاجات فى فرنسا ضد قرارات ماكرون



جانب من الاحتجاجات فى فرنسا



سيدات فرنسا يشاركن فى الاحتجاجات



شلل الحركة فى قطارات فرنسا بسبب الاضراب



فعاليات منددة باصلاحات ماكرون فى السكك الحديدية



مسيرات فى فرنسا ضد اصلاحات ماكرون



مظاهرات تطالب ماكرون بعدم تنفيذ قراراته بشأن السكك الحديد



مظاهرات حاشدة فى شوارع فرنسا



مظاهرات ضد قرارات الرئيس الفرنسى



مظاهرات فى فرنسا ضد اصلاحات ماكرون