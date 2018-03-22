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الخميس، 22 مارس 2018 03:26 م
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صور.. مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك

الخميس، 22 مارس 2018 12:40 م
صور.. مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك انفجار بمصنع للكيماويات فى تشيك





أ ش أ
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أعلن مسئولون فى التشيك اليوم الخميس مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات بشمال العاصمة براغ.

وقالت المتحدثة باسم سلطات الإطفاء الإقليمية فلاديمارا كريكوفا - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية - إن الحادث تسبب فى إصابة عدد غير معلوم من الأشخاص، ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك
انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك

 

رجال الشرطة داخل مصنع للكيماويات عقب انفجار بداخله
رجال الشرطة داخل مصنع للكيماويات عقب انفجار بداخله

 

مصنع الكيماويات الذى شهد الانفجار
مصنع الكيماويات الذى شهد الانفجار

 

 


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