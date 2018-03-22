صور.. مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك







أ ش أ

أعلن مسئولون فى التشيك اليوم الخميس مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات بشمال العاصمة براغ.

وقالت المتحدثة باسم سلطات الإطفاء الإقليمية فلاديمارا كريكوفا - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية - إن الحادث تسبب فى إصابة عدد غير معلوم من الأشخاص، ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.



انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك



رجال الشرطة داخل مصنع للكيماويات عقب انفجار بداخله