صور.. مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك

صور.. مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيكالخميس، 22 مارس 2018 12:40 م
انفجار بمصنع للكيماويات فى تشيك
أ ش أ
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أعلن مسئولون فى التشيك اليوم الخميس مصرع 6 أشخاص جراء انفجار بمصنع للكيماويات بشمال العاصمة براغ.
وقالت المتحدثة باسم سلطات الإطفاء الإقليمية فلاديمارا كريكوفا - وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية - إن الحادث تسبب فى إصابة عدد غير معلوم من الأشخاص، ولم تذكر الشبكة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
انفجار بمصنع للكيماويات فى التشيك
رجال الشرطة داخل مصنع للكيماويات عقب انفجار بداخله
مصنع الكيماويات الذى شهد الانفجار
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