صور.. مسيرة للعاملين بإدارة شرق طنطا التعليمية تحت شعار "إنزل شارك"







الغربية - مصطفى عادل

نظمت إدارة شرق طنطا التعليمية مسيرة تحت شعار "إنزل شارك" فى الانتخابات الرئاسية 2018، برعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوى عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبحضور عبد الغنى صالح مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، والدكتور هيثم محمد سكر وكيل الإدارة، وبعض المعلمين وبعض الطلاب من جميع المدارس الحكومية والخاصة بإدارة شرق طنطا التعليمية والعاملين بديوان الإدارة.

وانطلقت المسيرة من أمام ديوان الإدارة بسعد زغلول مرورا بشارع توت عنخ أمون وشارع البحر والعودة من شارع محب، واتجهت المسيرة إلى شارع البحر حاملين أعلام مصر، وردد الجميع هتاف "إنزل شارك فى الانتخابات، كن إيجابي، إنزل شارك من أجل مصر، إنزل شارك من أجل دم الشهيد، إنزل شارك من أجل الأمن والأمان .

وأكد عبد الغنى صالح مدير عام الإدارة على أهمية مشاركة جميع العاملين فى إدارة شرق طنطا التعليمية فى الانتخابات الرئاسية 2018، من أجل دعم مسيرة التنمية ومن أجل نهضة وتقدم وتطور مصر الحبيبة.

من أجل نجاح التجربة الديمقراطية، كما يجب أن يعى المواطنون أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتى تلقى بتأثيرات إيجابية على الوطن بأكمله، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة اقتصادية تؤتى ثمارها نتيجة الاستقرار والأمان، وجزء من الاستقرار هو المشاركة فى الانتخابات التى تؤكد أن الشعب المصرى يعى أهمية المرحلة الحالية.

وأضاف أن المشاركة فى حد ذاتها تعبر عن اهتمام الشعب بالوطن، ويجب أن نظهر للعالم أن الشعب المصرى حريص على وطنه ويشارك فى الحياة السياسية، وترسيخ أركان الدولة وتمنح الوطن قوة داخليًا وخارجيًا.



مسيرة للعاملين بإداره شرق طنطا التعليمية



مسيرة للعاملين بإداره شرق طنطا التعليمية