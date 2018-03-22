صور.. مسيرة لقبيلة "البلابيش" لدعم السيسى لفترة رئاسة ثانية

صور.. مسيرة لقبيلة "البلابيش" لدعم السيسى لفترة رئاسة ثانيةالخميس، 22 مارس 2018 08:10 م
مسيرة قبيلة " البلابيش " لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية
قنا - هند المغربي
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نظم ابناء هوارة قبيلة البلابيش بمحافظة قنا مسيرة ضمت عشرات السيارات بدأت من مركز دشنا وحتي مدينة قنا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى في الأنتخابات الرئاسية لفترة رئاسة ثانية.
شارك في المسيرة رموز وشباب القبيلة من قري فاو قبلي و عزبة الألفي وفاو بحري في مقدمتهم أحمد مختار عثمان عضو مجلس النواب السابق وأحد كبار عائلة البلابيش حيث تتجه المسيرة الي مدينة قنا للمشاركة في مؤتمر حاشد تنظمه قبلية الحميدات بمشاركة عدد من العائلات والقبائل.
ومن جانبه قال أحمد مختار عثمان عضو مجلس النواب السابق وأحد كبار عائلة البلابيش أن المسيرة تهدف الي التأكيد علي دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسة ثانية وذلك لاستكمال مسيرته لتدعيم الدولة المصرية في الداخل والخارج ومواجهة الإرهاب واستكمال المشروعات القومية والتنموية التي بدأها.
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