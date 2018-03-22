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صور.. مسيرة لدعم السيسى بالأقصر لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الخميس، 22 مارس 2018 07:36 م
صور.. مسيرة لدعم السيسى بالأقصر لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات مسيرة لدعم السيسي بكورنيش الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، تنظيم مسيرة لحزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى سباق الانتخابات البرلمانية، وجابت كورنيش النيل بمشاركة قيادات أمانة الشباب والمرأة بالحزب، وعدد من شباب المحافظة، وسط سعادة المواطنين بالهتاف مع المشاركين في المسيرة، برعاية قيادات الحزب أمين التنظيم المهندس وائل زكريا الأمير.

بدأت المسيرة من أمام بنك الإسكندرية بكورنيش النيل مروراً بديوان محافظة الأقصر، وأمام معبد الأقصر ثم توجهت واستقرت بميدان أبو الحجاج الأقصري، وتم ترديد هتافات وأغانى وطنية وتأييد للرئيس السيسى بميدان أبو الحجاج وسط مشاركة الأهالى الأطفال المتواجدين داخله.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس وائل زكريا الأمير أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، بأن الحزب يقوم بدوره منذ الإعلان عن موعد انتخابات رئاسة الجمهورية فى تقديم الدعم بالكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته فى البناء والتنمية بمصر، مؤكداً أن الفعاليات شملت جمع التوقيعات بجانب حملات مكثفة للخدمات المختلفة للمواطنين في كل قرية ونجع بالمحافظة.

وأضاف الأمير لـ"اليوم السابع"، أن حزب مستقبل وطن نظم تلك المسيرة المميزة لمواصلة جهودة في الالتحام بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم وأيضا العمل على تخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا التى ساندت الدولة ووقفت بجوارها وتحملت بالصبر إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأكد الدكتور عبد الحكيم سليم، عضو حزب مستقبل وطن بالأقصر، على استمرار فعاليات الحزب لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "نقوم بتلك الخطوات والفعاليات اليومية لكى نؤكد للعالم كله إرادة الشعب المصرى من خلال المشاركة بكثافة والتأكيد على تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة".

من جانبه، أوضح محمد عبدالفتاح الخواجا، أمين تنظيم الحزب، أنه تم تنظيم المسيرة تزامناً مع خروج مسيرات بعدد من محافظات مصر لدعم السيسي كونه الأنسب لتلك المرحلة من حكم مصر، واستمراراً لمسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر فى كافة المجالات.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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