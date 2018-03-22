صور.. مسيرة حاشدة لدعم السيسى وحث المواطنين على انتخابه فى ميت حمل بالشرقية







كتب - محمد عطية

نظم 15 ألف من أهالى قرية ميت حمل بمركز بلبيس فى محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، مسيرة جماهيرية حاشدة لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسة ثانية، المزمع عقدها أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وحمل المشاركون فى المسيرة الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجابت مسيرة الأهالى بالخيول والمزمار البلدى.

شارك فى المسيرة رموز وكبار العائلات وشباب القرية وعدد من أعضاء مجلس النواب مقدمتهم، المهندس كمال بهجات، مساعد نائب وزير الإسكان.

ويأتى ذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها الأهالى فى القرية قبل الصمت الانتخابى والمقرر له يوم السبت المقبل الموافق 24 مارس الجارى.



















