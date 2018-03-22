صور.. مسيرة حاشدة لدعم السيسى وحث المواطنين على انتخابه بالمنوفية

صور.. مسيرة حاشدة لدعم السيسى وحث المواطنين على انتخابه بالمنوفيةالخميس، 22 مارس 2018 10:14 م
مسيرة تأييد الرئيس بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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نظم أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل قليل، مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على انتخابه لتولى فترة رئاسية جديدة.
شارك فى المسيرة، القمص بولا يعقوب من بيت العائلة، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.
كما شارك النائب سامر التلاوى والمهندس مصطفى بسيوني، أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، بالإضافة إلى مشاركة شعبية من أهالى المحافظة.
وحمل المشاركون أعلام مصر، مشددين على ضرورة المشاركة والحث على الخروج للادلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية .
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