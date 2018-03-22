صور .. مسيرة حاشدة لدعم الرئيس بكفر الشيخ.. ومسنه ترقص على نشيد " قالوا ايه "







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ ، مساء أمس الخميس ، مسيرة حاشة بالسيارات ، ومسيرة أخرى مشياً على الأقدام ،لأهالى القنطرة البيضاء، انضم لهم عدد من أهالى أحياء مدينة كفر الشيخ ، بدأت المسيرة من شارع الترعة بحى القنطرة البيضاء، شرق مدينة كفر الشيخ، واتجهت للكوبرى الأزرق، وبشارع البحر بالقنطرة ، مروراً بموقف كفر الشيخ العام ، وشارع المصنع ، وشارع شارع الخليفة المأمون ، وشارع نبوى المهندس ،وميدان النصر .

تقدم المسيرة حسن أبو النضر، رئيس قسم المتابعة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والسيد حموده بمديرية الطرق ،و إبراهيم قطب رجل أعمال، وأحمد أبو النضر مدير إدارة التدريب بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ،وعبدالستار خفاجه بالتربية والتعليم ، وهشام الاشطل أعمال حره ،وقطب فؤاد مدير نادي ميت علوان ، وعادل مرزوق بمرور كفر الشيخ ، وربيع الزملي بديوان المحافظة ، وشاكرهم اللواء شكري الجندي ، عضو مجلس النواب ،كما شارك المسيرة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وقيادات التربية والتعليم وأهالي القنطرة البيضاء ، وانضم لها عدد من الشباب والفتيات وعدد من شباب سخا من مسلمين ومسيحيين ، وبشارع نبوي المهندس أوقفت سيدة مسنه المسيرة وتراقصت على انشودة الصاعقة " قالوا ايه علينا " ، في ظل تواجد أمني ومروري مكثف.

وطالب منظمو المسيرة أهالي كفر الشيخ المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وبالحشد أمام اللجان ، مؤكدين أن حي القنطرة البيضاء سيكون أولالمتواجدين أمام اللجان .