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صور.. مسيرة بالسيارات فى المحلة لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة

الخميس، 22 مارس 2018 04:47 م
صور.. مسيرة بالسيارات فى المحلة لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة جانب من المسيرة





الغربية - مصطفى عادل
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خرج المئات من أبناء مدينة المحلة بمحافظة الغربية، والعاملون بأسواق تحيا مصر، فى مسيرة حاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.
 
وانطلقت المسيرة من أمام شارع البحر الرئيسي مرورا بميدان البندر، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيىسى وتوجهت السيارات والمشاركون فى المسيرة إلى شارع شكرى القوتلى للتجمع مع عمال المصانع للخروج فى مسيرة حاشدة ينظمها رجال الأعمال وأصحاب المصانع الخاصة وأصحاب مصانع الملابس والغزل والنسيج والصباغة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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