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صور.. مدير أمن الدقهلية والمحافظ يشرفان على نقل سوق السيارات

الخميس، 22 مارس 2018 12:24 ص
صور.. مدير أمن الدقهلية والمحافظ يشرفان على نقل سوق السيارات مدير الأمن ومحافظ الدقهلية بسوق السيارات





الدقهلية - شريف الديب
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أشرف اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، على نقل سوق السيارات، إلى قطعة أرض فضاء مسورة ومحكمة " الشونة "، والتابعة لحى شرق المنصورة، من أجل تسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، وذلك بعد ما تلاحظ من وجود سوق لبيع السيارات المستعملة بشارع " الجيش "، والشوارع المحيطة بمنطقة " مجمع المحاكم "، دائرة قسم ثان المنصورة، مما يؤدى إلى اختناق الحركة المرورية بالمنطقة، كونها مدخل مدينة المنصورة.

 

وقام مدير وضباط إدارة مرور الدقهلية، ومأمور وضباط قسم ثان المنصورة، بالتواصل مع المواطنين وبائعى السيارات المستعملة، ونقل قرابة " 1000 " سيارة إلى المكان المقترح، ولاقى ذلك استحسان المواطنين والمترددين على السوق، وقاطنى العقارات المجاورة للسوق القديم.

 
 
 
مدير الامن ومحافظ الدقهلية
مدير الامن ومحافظ الدقهلية

مدير الامن ومحافظ الدقهلية بسوق السيارات
مدير الامن ومحافظ الدقهلية بسوق السيارات

مدير امن الدقهلية يشرف على نقل السوق
مدير امن الدقهلية يشرف على نقل السوق

مدير الامن ومحافظ الدقهلية ينقلوا سزوق السيارات
جانب من سوق السيارات 

 


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