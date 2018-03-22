صور.. محافظ سوهاج يفتتح سلسلة تجارية كبرى لبيع المنتجات والسلع الغذائية







سوهاج – عمرو خلف

افتتح الدكتور يمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم أحد أفرع السلاسل التجارية الكبري لبيع المنتجات والسلع الغذائية والتموينية والأجهزة والأدوات المنزلية بمنطقة سيتي بحي شرق سوهاج ، بحضور النائب ممدوح مقلد ، والنائب علاء مازن ، والنائب هشام الشطوري أعضاء مجلس النواب بسوهاج ، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، واحمد حسين وكيل وزراة التموين بسوهاج ،والمهندس أحمد الناظر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ، والمحاسب محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذه للفرع ، وشامل الحاروني نائب رئيس مجلس الإدارة .

وقال المحافظ فى بيان له ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن إقامة وافتتاح أفرع لكبرى السلاسل التجارية بالمحافظات عامة وسوهاج خاصة لمحاربة الغلاء وبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بشكل دائم ، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ، والمحافظة تسعي لإنشاء مزيد من المنافذ وأفرع السلاسل التجارية بجميع الوحدات المحلية بالقري والمراكز والمدن .

ومن جانبه قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الشركة ان الفرع وفر 150 فرصة عمل ، ويضم 8 آلاف صنف من المنتجات والسلع الغذائية من بقالة جافة ، وجزارة بلدي ومجمدة ، وطيور طازجة ، وجميع انواع الجبن ، والخضار ، والفاكهة ، والعطارة ، وقسم لمستحضرات التجميل والاداوات المنزلية وادوات التنظيف ، مشيرا ان الشركة مساهمة مصرية تضم 16 فرع علي مستوي الجمهورية ، وتم اقامة الفرع بسوهاج علي مساحة 1200 متر ليوفير عروض وتخفيضات علي جميع السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين طوال أيام العام .