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صور.. محافظ سوهاج: تجهيز 62 لجنة انتخابية فى مدينة أخميم

الخميس، 22 مارس 2018 09:38 ص
صور.. محافظ سوهاج: تجهيز 62 لجنة انتخابية فى مدينة أخميم تجهيز مقار انتخابية بمدينة أخميم





سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قامت بتجهيز 62 لجنة انتخابية فى مركز أخميم، ويبلغ عدد الناخبين 217 ألف و184 ناخب، وذلك فى إطار استعدادات أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والاجهزة الأمنية والإدارات المعنية.

ومن جانبه أوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان انه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات القروية والخدمية بمركز أخميم استعدادا للانتخابات الرئاسية خلال ايام 26 / 27 / 28 مارس الجارى، فقد تم تجهيز 62 لجنة انتخابية وهى جميع اللجان الفرعية بالمركز، وتم رفع كفاءتها وتوفير خط تليفون، وأماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتوفير مصدر دائم للكهرباء واخر للطوارئ .

وشدد عبد المنعم على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة ورفع كفاءة المقرات الإنتخابية ، والعمل على راحة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية ، والمواطنين المترددين على اللجان للإدلاء بصوتهم والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة خلال ايام الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة تجهيز أماكن للانتظار فى كل لجنة وتواجد الاجهزة التنفيذية لتسهيل عمل اللجان.

 

 

تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم (1)
تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم

 

تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم (3)
تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم 

 

تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم (4)
تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم

 

تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم (6)
تجهيز اللجان الانتخابية بأخميم

 


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