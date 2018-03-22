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صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى 60 مواطنا لحل مشاكلهم فى إطار اللقاءات الدورية

الخميس، 22 مارس 2018 01:10 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى 60 مواطنا لحل مشاكلهم فى إطار اللقاءات الدورية لقاء محافظ جنوب سيناء مع المواطنين





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المحافظ فى إطار اللقاءات الدورية الأسبوعيه مساء اليوم الأربعاء بعدد 60 مواطنا ومواطنه لسماع مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك بحضور اللواء نادر عشماوى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مدن رأس سدر، وطور سيناء، والمستشار القانونى للمحافظة، ومدير خدمة المواطنين ،ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

 

 وتنوعت طلبات المواطنين ما بين طلب إعانه عاجلة، أو مساعدات مالية، وطلبات الحصول على وحدات سكنيه لظروف اجتماعيه، وتوفير سكن إيواء عاجل. 

 

وانتهى اللقاء بحل مشكلة المواطنين بإحدى المناطق بمدينة رأس سدر حيث تم الإتصال بوزير الموارد المائية والرى وطلب المحافظ تقريرى مفصلا عن المنطقة  لبيان عما إذا كانت فى مجرى سيل من عدمه

 

كما تم الموافقه لإحدى المواطنات على ندبها للعمل بالمحافظة للم شمل الأسرة، وصدق المحافظ على شراء كرسى كهربائى، لحالة من ذوى الإحتياجات الخاصه.

كما تم تجميع طلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على تأشيرات حج حيث سيتقدم بها المحافظ لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة للموافقه عليها بمشيئة الله

وقام فودة بالتصديق على تحويل حاله مرضيه إلى إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة

صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى 60 مواطنا لحل مشاكلهم فى إطار اللقاءات الدورية (1)
 
صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى 60 مواطنا لحل مشاكلهم فى إطار اللقاءات الدورية (2)
 
صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى 60 مواطنا لحل مشاكلهم فى إطار اللقاءات الدورية (3)
 
صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى 60 مواطنا لحل مشاكلهم فى إطار اللقاءات الدورية (4)
 

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