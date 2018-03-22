صور .. محافظ الاسماعيلية يشهد الإحتفالية الفرنكوفونية السنوية لتوجيه اللغة الفرنسية







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفالية الفرنكوفونية السنوية للغة الفرنسية، وختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسى 2017/2018، والتى أقيمت بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق بين توجيه اللغة الفرنسية، والمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة، وتحت إشراف خالد خبير موجه عام اللغة الفرنسية بالإسماعيلية، وذلك فى إطار الاهتمام بإعلاء وتنمية الأنشطة المدرسية والطلابية الثقافية والفنية والأدبية وغيرها، فى مجال تعليم اللغة الفرنسية، كأحد أهم اللغات الحية على مستوى العالم، والتركيز على الإهتمام بتعليم اللغات الأجنبية، وصقلها لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتفعيلا لإهتمام كافة أجهزة الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام، وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين لغويا .

رافقة خلال الإحتفالية كل من، محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والنائبان اللواء أشرف عمارة، وآمال رزق الله عضوا مجلس النواب، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ووفد من ممثلى وزارة التربية والتعليم، ضم كل من أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات، وفاطمة الزهراء عز الدين مستشارة الوزارة للغة الفرنسية، وعدد كبير من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الإحتفالية تقديم مجموعة كبيرة من الإستعراضات الفنية والمسرحية، شارك بها جميع طلاب المدارس التى تدرس اللغة الفرنسية، ومدارس اللغات الرسمية والخاصة بالمحافظة، كما تم خلال الاحتفال تكريم 50 من الحاصلين على الدبلومة الدولية للغة الفرنسية، " DEIF " وتسليمهم شهادات الحصول على الدبلومة، وهى عبارة عن دبلوم دولى لدراسة وإتقان وإعتماد اللغة الفرنسية مخصص لدارسى ومتعلمى اللغة الفرنسية، كلغة أولى أو ثانية، والذى يتم تحت إشراف وزارة التعليم العالى، ممثلة فى مركز الدراسات التربوى العالمى الفرنسى " CIEP ".



المحافظ أثناء الإحتفالية



المحافظ وقيادات التعليم أثناء الإحتفال



نواب الإسماعيليه والقيادات التنفيذية



المحافظ أثناء كلمتة



جانب من العروض الفنية



المحافظ يكرم المشاركين فى الإحتفالية