صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية للبدء فى تطويرها







الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الحديقة الدولية ومستوى الخدمات والمرافق بها للوقوف على الأوضاع بها على أرض الواقع، وذلك فى إطار العمل على تطويرها ورفع كفائتهما لخدمة مواطنى وزوار الإسكندرية.

وأكد سلطان فى بيان، على ضرورة الاهتمام بتطوير الحديقة الدولية، واستعادة المظهر الجمالى لها وإعادة تأهيلها وتطويرها لخلق متنفس ترفيهى لائق يناسب مواطنى الإسكندرية، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة منها واستغلالها على مستوى واسع.

وأوضح المحافظ أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة وتطوير منطقة الحديقة الدولية، وكذا الاستفادة من المنشآت الخدمية والسياحية فى المنطقة بما يعود بالنفع على المواطن السكندري.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية تقوم بتطوير منطقة الحديقة الدولية وتحسين مظهرها بما ينعكس على الوضع الاستثمارى للمنطقة مع إعادة تخطيطها للاستفادة من كل المساحات المتاحة بها وإعادة استثمارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.



محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية



محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية



محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية



محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية



محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية