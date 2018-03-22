video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية للبدء فى تطويرها

الخميس، 22 مارس 2018 04:23 م
صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية للبدء فى تطويرها محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الحديقة الدولية ومستوى الخدمات والمرافق بها للوقوف على الأوضاع بها على أرض الواقع، وذلك فى إطار العمل على تطويرها ورفع كفائتهما لخدمة مواطنى وزوار الإسكندرية.

وأكد سلطان فى بيان، على ضرورة الاهتمام بتطوير الحديقة الدولية، واستعادة المظهر الجمالى لها وإعادة تأهيلها وتطويرها لخلق متنفس ترفيهى لائق يناسب مواطنى الإسكندرية، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة منها واستغلالها على مستوى واسع.

وأوضح المحافظ أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية لإدارة وتطوير منطقة الحديقة الدولية، وكذا الاستفادة من المنشآت الخدمية والسياحية فى المنطقة بما يعود بالنفع على المواطن السكندري.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية تقوم بتطوير منطقة الحديقة الدولية وتحسين مظهرها بما ينعكس على الوضع الاستثمارى للمنطقة مع إعادة تخطيطها للاستفادة من كل المساحات المتاحة بها وإعادة استثمارها بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية (1)
محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية (2)
محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية (3)
محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية

 

محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية (4)
محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية (9)
محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية

 

محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية (11)
محافظ الإسكندرية يتفقد الحديقة الدولية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية: مستعدون لسباق انتخابات الرئاسة.. مازحا الأمهات: زودنا الحبر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

الحديقه الدوليه




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة