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الخميس، 22 مارس 2018 08:17 م
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صور.. مجلس الأمناء بتعليم الوادى الجديد يعقد مؤتمرا لدعم الرئيس فى الانتخابات

الخميس، 22 مارس 2018 08:05 م
صور.. مجلس الأمناء بتعليم الوادى الجديد يعقد مؤتمرا لدعم الرئيس فى الانتخابات مجلس الآباء والامناء بالوادى الجديد يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات





الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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عقد مجلس أمناء وآباء ومعلمى إدارة الخارجة التعليمية بالوادى الجديد مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حضر المؤتمر أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخارجة، ومدير عام التعليم العام ناصف أنيس، وأنور سالم مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، ونجاتى سيف الدين رئيس مجلس امناء إدارة الخارجة، وعدد كبير من القيادات التعليمية والنقابية، وأعضاء مجلس الأمناء وعدد كبير من مديرى المدارس والمعلمين الأخصائيين الاجتماعيين بالخارجة .

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تدعيم الرحلات الطلابية بمختلف مدارس المحافظة بـ25% من قيمة تكلفتها وكذلك دراسة وعرض الاسلوب الامثل الذى يتيح للطلاب الاستفادة الكاملة من قيمة الاشتراكات الخاصة بالرحلات والأنشطة.

وخلال فعاليات المؤتمر اجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع الحضور استمع خلاله إلى أهم المطالب والمقترحات للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مهمة المعلم لا تقل عن مهمة المقاتل مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية ابنائنا الطلاب من خطر التعاطى والإدمان وكذلك تحفيز الطلاب على التفوق والتميز والإعلان عن المنح والهدايا المقدمة للطلاب المتفوقين الأوائل بالمحافظة وكذلك تفعيل النشرات والإرشادات الخاصة بتعليمات التربية والتعليم.

 

 

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