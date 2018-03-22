video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمر لدعم الرئيس لحزب مستقبل وطن وتكريم 50 أماً بكفر الشيخ

الخميس، 22 مارس 2018 10:37 م
صور.. مؤتمر لدعم الرئيس لحزب مستقبل وطن وتكريم 50 أماً بكفر الشيخ خلال المؤتمر





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ ، مؤتمراً جماهيراً بمدينة الرياض بحضور الدكتور سلامه الويشي أمين عام الحزب بالمحافظة ، وقيادات الحزب صلاح فهمي مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ، ومحمود الرويني ، مدير إدارة الرياض التعليمية ؟، وعدد كبير من أهالي قرى ومدينة الرياض والمراكز المجاورة ، وأسر 50 أماً مثالية وأمهات الشهداء .
 
وكرم الويشي 50 أماً على مستوى محافظة كفر الشيخ ، مابين أم مثالية ، وأمهات الشهداء ، وطالب الويشي خلال كلمته الحضور الحشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية .
 

 


 


 


 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ: استمرار تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة حتى 14 يونيو القادم

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

حزب مستقبل وطن

مؤتمر

ام مثاليه

شهداء

الرئيس




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة