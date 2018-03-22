صور.. مؤتمر لدعم الرئيس لحزب مستقبل وطن وتكريم 50 أماً بكفر الشيخ

صور.. مؤتمر لدعم الرئيس لحزب مستقبل وطن وتكريم 50 أماً بكفر الشيخالخميس، 22 مارس 2018 10:37 م
خلال المؤتمر
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ ، مؤتمراً جماهيراً بمدينة الرياض بحضور الدكتور سلامه الويشي أمين عام الحزب بالمحافظة ، وقيادات الحزب صلاح فهمي مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ، ومحمود الرويني ، مدير إدارة الرياض التعليمية ؟، وعدد كبير من أهالي قرى ومدينة الرياض والمراكز المجاورة ، وأسر 50 أماً مثالية وأمهات الشهداء .
وكرم الويشي 50 أماً على مستوى محافظة كفر الشيخ ، مابين أم مثالية ، وأمهات الشهداء ، وطالب الويشي خلال كلمته الحضور الحشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية .
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