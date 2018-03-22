video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمر جماهيرى بأبو كبير الشرقية لدعم السيسي بحضور وزير التموين

الخميس، 22 مارس 2018 11:47 م
صور.. مؤتمر جماهيرى بأبو كبير الشرقية لدعم السيسي بحضور وزير التموين





الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق

نظمت مدينة أبو كبير بالشرقية مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة 2018، حضره الشيخ صبرى عبادة مستشار وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وحسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة، والمهندس مصطفى جبر رئيس قطاع كهرباء شمال الشرقية، وجودت عبد الكريم القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أبو كبير، ورجاء الطحاوى أمينة المرأة بالحملة الشعبية لسيدات مصر بالداخل والخارج، وملاك على جمعة منسقة المراة بحملة معاك من أجل مصر.

 

وشهد المؤتمر حضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لا سيما وأنه ينعقد فى مسقط رأسه، حيث أكد أن مصر ظلت عظيمة بأبنائها ورجالها وسيداتها، وأن الرئيس أخذ على عاتقه مراحل بناء الوطن على أسس سليمة، واضحة وقادم علينا امتحان تحريرى هو انتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، وواجب علينا إثبات اننا فهمنا اللعبة التى تمارسها علينا عدد من الدول ويقف فى وجههم القيادة السياسية ومن ورائها الجيش والشرطة والشعب.

 

وأضاف خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر: "أن مصر غالية علينا وتستاهل نتحرك ونتجمع للتصويت، وأن قدرات الشعب المصرى أكبر بكثير مما نطلب وذهابنا إلى صناديق الاقتراع لاستقرار مصر وحفظ أعراضنا".

 

وطالب المصيلحى الحضور بضرورة الخروج بشكل مكثف ليرى العالم التفاف الشعب حول قيادته لأن الدول لا تستطيع أن تحارب شعب يلتف حول جيشه وشرطته لافتا أن القادم خير والرخاء سيعم والاقتصاد فى ازدياد. 

 

ومن جهته قال الشيخ صبرى عبادة، مستشار وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، إن الجيش المصرى بقيادة الرئيس السيسى يقود حربا ضروسا ضد الإرهاب بسيناء، ويستشهد يوميا خيرة أبنائنا ليحافظوا على كل شبر من أرض مصر وآن الآوان بعد أن جاهد السيسى 4 سنوات وحمل روحه على كفه وأنقذ مصر فى 30 يونيو من أيدى جماعة إرهابية تآمرت على تفتيت مصر، والذى أبى أن يكون هناك خونة وإرهابيين بمصر وحان الوقت أن يشهد العالم أجمع ملحمة تأييد حاشدة أمام صناديق الاقتراع للتصويت من أجل بقاء مصر مترابطة قوية عزيزة بفضل ابنائها الأبرار.

 

وأشار أحمد عامر منسق ائتلاف متحدى الإعاقة إلى أن ذوى الإعاقة قامت بعقد عدد من الندوات لحث المواطنين على النزول والتصويت وأنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كان قانون ذوى الإعاقة قد خرج إلى النور رغم أن المعاقين ظلوا فى طى النسيان فترات طويلة.

 

وقال: "نحن نرسل رسالة إلى إخواننا بالقوات المسلحة أنه إذا كان ذوى الإعاقة غير قادرين على حمل السلاح لمواجهة الإرهاب فهم قادرون على حمل الفكرى والثقافة لمواجهة الفكر المتطرف والمتآمرين على مصرنا الحبيبة.

 

وفى نهاية المؤتمر هتف الوزير تحيا مصر والتف الحضور حوله هاتفين تحيا مصر.

جانب-من-الحضور-(1)
 

 

جانب-من-الحضور-(2)

 

جانب-من-الحضور-(3)

 

جانب-من-المؤتمر-(1)
 

 

جانب-من-المؤتمر-(2)
 

 

جانب-من-المؤتمر-(3)
 

 

جانب-من-المؤتمر-(4)

 

جانب-من-المؤتمر-(5)
 

 

وزير-التموين-ينظم-مؤتمر-لتأييد-الرئيس-السيسي-بمسقط-رأسه-بأبو-كبير-شرقية-(1)
 

 

وزير-التموين-ينظم-مؤتمر-لتأييد-الرئيس-السيسي-بمسقط-رأسه-بأبو-كبير-شرقية-(4)
 

 

وزير-التموين-ينظم-مؤتمر-لتأييد-الرئيس-السيسي-بمسقط-رأسه-بأبو-كبير-شرقية-(11)
 

 

وزير-التموين-ينظم-مؤتمر-لتأييد-الرئيس-السيسي-بمسقط-رأسه-بأبو-كبير-شرقية-(12)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

على المصيلحى: أكثر من 700 قناة أجنبية أخذت تصاريح لمتابعة الانتخابات

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

انتخابات الرئاسه




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة