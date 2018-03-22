صور.. مؤتمر جماهيرى بأبو كبير الشرقية لدعم السيسي بحضور وزير التموين







الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت مدينة أبو كبير بالشرقية مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم الرئيس السيسي فى انتخابات الرئاسة 2018، حضره الشيخ صبرى عبادة مستشار وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وحسام أبو ساطى وكيل وزارة الصحة، والمهندس مصطفى جبر رئيس قطاع كهرباء شمال الشرقية، وجودت عبد الكريم القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أبو كبير، ورجاء الطحاوى أمينة المرأة بالحملة الشعبية لسيدات مصر بالداخل والخارج، وملاك على جمعة منسقة المراة بحملة معاك من أجل مصر.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لا سيما وأنه ينعقد فى مسقط رأسه، حيث أكد أن مصر ظلت عظيمة بأبنائها ورجالها وسيداتها، وأن الرئيس أخذ على عاتقه مراحل بناء الوطن على أسس سليمة، واضحة وقادم علينا امتحان تحريرى هو انتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، وواجب علينا إثبات اننا فهمنا اللعبة التى تمارسها علينا عدد من الدول ويقف فى وجههم القيادة السياسية ومن ورائها الجيش والشرطة والشعب.

وأضاف خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر: "أن مصر غالية علينا وتستاهل نتحرك ونتجمع للتصويت، وأن قدرات الشعب المصرى أكبر بكثير مما نطلب وذهابنا إلى صناديق الاقتراع لاستقرار مصر وحفظ أعراضنا".

وطالب المصيلحى الحضور بضرورة الخروج بشكل مكثف ليرى العالم التفاف الشعب حول قيادته لأن الدول لا تستطيع أن تحارب شعب يلتف حول جيشه وشرطته لافتا أن القادم خير والرخاء سيعم والاقتصاد فى ازدياد.

ومن جهته قال الشيخ صبرى عبادة، مستشار وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، إن الجيش المصرى بقيادة الرئيس السيسى يقود حربا ضروسا ضد الإرهاب بسيناء، ويستشهد يوميا خيرة أبنائنا ليحافظوا على كل شبر من أرض مصر وآن الآوان بعد أن جاهد السيسى 4 سنوات وحمل روحه على كفه وأنقذ مصر فى 30 يونيو من أيدى جماعة إرهابية تآمرت على تفتيت مصر، والذى أبى أن يكون هناك خونة وإرهابيين بمصر وحان الوقت أن يشهد العالم أجمع ملحمة تأييد حاشدة أمام صناديق الاقتراع للتصويت من أجل بقاء مصر مترابطة قوية عزيزة بفضل ابنائها الأبرار.

وأشار أحمد عامر منسق ائتلاف متحدى الإعاقة إلى أن ذوى الإعاقة قامت بعقد عدد من الندوات لحث المواطنين على النزول والتصويت وأنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كان قانون ذوى الإعاقة قد خرج إلى النور رغم أن المعاقين ظلوا فى طى النسيان فترات طويلة.

وقال: "نحن نرسل رسالة إلى إخواننا بالقوات المسلحة أنه إذا كان ذوى الإعاقة غير قادرين على حمل السلاح لمواجهة الإرهاب فهم قادرون على حمل الفكرى والثقافة لمواجهة الفكر المتطرف والمتآمرين على مصرنا الحبيبة.

وفى نهاية المؤتمر هتف الوزير تحيا مصر والتف الحضور حوله هاتفين تحيا مصر.



































