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صور.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمدينة بنها

الخميس، 22 مارس 2018 09:15 م
صور.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمدينة بنها مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس بقرية منية السباع بمدينة بنها





القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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بدأ، منذ قليل، مؤتمر "حملة كلنا معاك من أجل مصر" بقرية منية السباع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للبرلمان والنواب الدكتور محمد عطية الفيومى وجمال كوش واللواء مصطفى كمال حسين ومحمد مدينة وحسن عمر حسانين ونوسيلة ابو العمرو وعدد من النواب والقيادات الشعبية، من أجل إعلان أبناء منية السباع دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى .

فيما قال اللواء مجدى عبد العزيز سيف، عضو مجلس النواب ومنظم المؤتمر: "إن أبناء منية السباع قرروا رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم مؤتمر حاشد لم تشهده القرية من قبل، لإعلان تأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.

 

 
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها (1)
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها 

مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها (2)
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها 

مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها (3)
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها 

مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها (4)
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها

مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها (5)
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها

مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها (6)
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها

 


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