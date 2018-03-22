صور.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمدينة بنها

صور.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بمدينة بنهاالخميس، 22 مارس 2018 09:15 م
مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس بقرية منية السباع بمدينة بنها
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
إضافة تعليق
بدأ، منذ قليل، مؤتمر "حملة كلنا معاك من أجل مصر" بقرية منية السباع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للبرلمان والنواب الدكتور محمد عطية الفيومى وجمال كوش واللواء مصطفى كمال حسين ومحمد مدينة وحسن عمر حسانين ونوسيلة ابو العمرو وعدد من النواب والقيادات الشعبية، من أجل إعلان أبناء منية السباع دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى .
فيما قال اللواء مجدى عبد العزيز سيف، عضو مجلس النواب ومنظم المؤتمر: "إن أبناء منية السباع قرروا رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم مؤتمر حاشد لم تشهده القرية من قبل، لإعلان تأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها
مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسى بقرية منية السباع بمدينة بنها
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة