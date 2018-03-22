صور ..قسم شرطة بسيون بالغربية يهنىء الأمهات بالمصالح الحكومية

صور ..قسم شرطة بسيون بالغربية يهنىء الأمهات بالمصالح الحكوميةالخميس، 22 مارس 2018 02:52 ص
جانب من الزيارة
الغربية - احمد زيادة
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قام مركز شرطة بسيون بقيادة العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون والرائد عماد حمدي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بمركز ،بتهنئة الأمهات المتواجدات في المصالح الحكومية والهيئات بمناسبة عيد الأم .
شملت الزيارة الأمهات العاملين بمستشفي بسيون المركزي والأمهات المرضي ،ومحكمة بسيون الجزئية ونيابة بسيون الجزئية ،والإدارة الصحية .
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