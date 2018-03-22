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صور ..قسم شرطة بسيون بالغربية يهنىء الأمهات بالمصالح الحكومية

الخميس، 22 مارس 2018 02:52 ص
صور ..قسم شرطة بسيون بالغربية يهنىء الأمهات بالمصالح الحكومية جانب من الزيارة





الغربية - احمد زيادة
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قام مركز شرطة بسيون بقيادة العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون والرائد عماد حمدي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بمركز ،بتهنئة الأمهات المتواجدات في المصالح الحكومية والهيئات بمناسبة عيد الأم .
 
 
شملت الزيارة الأمهات العاملين بمستشفي بسيون المركزي والأمهات المرضي ،ومحكمة بسيون الجزئية ونيابة بسيون الجزئية ،والإدارة الصحية .
 
 تتتت
 

 

خخخخ
 

ععع
 

غغغغ
 

ققق
 

لللل
 
 
 
 

 


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