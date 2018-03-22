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صور.. قبيلة الحميدات بقنا تنظم مسيرة بالمزمار البلدى لدعم الرئيس السيسى

الخميس، 22 مارس 2018 06:53 م
صور.. قبيلة الحميدات بقنا تنظم مسيرة بالمزمار البلدى لدعم الرئيس السيسى مسيرة قبيلة الهوارة لدعم الرئيس السيسي بقنا





قنا - هند المغربي
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نظمت قبيلة هوارة الحميدات بمدينة قنا مساء الخميس، مسيرة حاشدة بالسيارات والمزمار البلدى، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسة ثانية لاستكمال مشروعات التنمية والقضاء على الإرهاب.

وانطلقت المسيرة من أمام شارع الميناء النهرى ومرورا بمنطقة حوض عشرة ومجمع المحاكم وشارع 23 يوليو والدولفين ثم التمركز بمقر المؤتمر الذى تنظمه القبيلة بمنطقة وسط البلد، فيما استعانت القبيلة بالمزمار البلدى وتنظيم حفل التحطيب على هامش المسيرة، فيما حمل المؤيدون الأعلام مع تشغيل الأغانى الوطنية وحمل لافتات التأييد وصور السيسى.

وقال أشرف سعد أحد ممثلى القبيلة إن المسيرة والمزمار البلدى الذين تم تنظيمهما بمدينة قنا بهدف التأكيد على أن القبيلة تدعم وتساند السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ولتوصيل صورة ورسالة للعالم كله أن المصريين صف واحد خلف قيادتهم السياسية.

 
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