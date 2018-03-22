صور.. "عيد الأم" كلمة السر فى انتعاش سوق الملابس بالموسكى







كتب : حسام الشقويرى تصوير صلاح الرشيدى

بعد حالة من الركود شهدتها أسواق الملابس الجاهزة خلال الفترة الماضية، جاء موسم عيد الأم ليكون "كلمة السر" التى أعادت للسوق انتعاشته من جديد، الأمر الذى أدى لزيادة حركة المبيعات وارتفاعها لأكثر من 60% مقارنة بالفترات السابقة.

ومن داخل سوق الموسكى بوسط البلد، أكبر أسواق الملابس بالعاصمة جملة وتجزئة، رصدت كاميرا "اليوم السابع" حالة من الزحام وتهافت المواطنين على شراء منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات بجميع أنواعها، بمناسبة "عيد الأم" نظرًا لرخص أسعارها مقارنة بالمنتجات الأخرى.



ملابس وعبايات

ومن جانبه، أكد ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس بغرفة تجارة القاهرة، أن سوق الملابس الجاهزة يشهد انتعاش وزيادة فى حركة المبيعات تزيد عن 60%، مقارنة بالفترة السابقة، وذلك بسبب موسم عيد الأم، الذى يقبل فيه المواطنين على الشراء لتقديم الهدايا، وخاصة من الملابس الحريمى والمفروشات، كما لفت إلى أهمية اختيار الملابس القطنية بنسبة 100% عند الشراء، لأنها الأجود على مستوى المعروضات والابتعاد عن البوليستر بقدر الإمكان.



نشاط فى سوق الموسكى

وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن متوسط أسعار العبايات الحريمى يتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه، والمفروشات ما بين 200 إلى 1000 جنيه، وفيما يتعلق بالملابس المهربة، أوضح أن نسبتها انخفضت فى الفترة الحالية، وتصل لحوالى 40% من المطروح بالسوق، وذلك بعد تشديد الرقابة.

وأضاف محمد هلال تاجر ملابس سورى بسوق الموسكى بوسط البلد، أنه يوجد أكثر من 700 تاجر ملابس سورى يعملون فى منطقة الموسكى ووسط البلد، لافتًا إلى وجود إقبال على الشراء، وخاصة على الملابس الحريمى والمفروشات بمناسبة موسم عيد الأم، مع تنوع المعروضات من عبايات وبيجامات حريمى ومفروشات أسعارها فى متناول الجميع، لافتًا إلى أنه يعمل منذ عامين ويجد دعم كبير من أخوانه المصريين.

ولفت هلال إلى أن معظم المصريين يلجأون للفصال فى الأسعار للحصول على أسعار مخفضة وخاصة المرأة المصرية، إلا أنها ترضى بأقل التخفيضات، على عكس المرأة السورية التى تفاصل فى الأسعار للحصول على أقل سعر ممكن، ولا ترضى بالتخفيضات المعلن عنها فقط ولذلك تلجأ للفصال أكثر من غيرها.

وأشار ياسر كمال تاجر ملابس جاهزة بسوق الموسكى، أن معظم التجار يلجئون فى الفترة الحالية للتسويق "أون لاين" عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، لعرض منتجاتهم وخاصة الملابس الحريمى والمفروشات بمناسبة "موسم عيد الأم"، لافتًا إلى أن السوق يشهد رواج كبير للمبيعات بداية من شهر مارس الحالى، ويوجد زحام بالسوق مقارنة بالأشهر السابقة التى صاحبتها حالة ركود بسبب ضعف القوة الشرائية.

وأوضح أن العبايات تتربع على عرش المبيعات الأكثر إقبالا فى السوق، يليها البيجامات الحريمى والمفروشات التى تصلح كهدايا فى عيد الأم، نظرًا لانخفاض اسعارها مقارنة بمنتجات أخرى فى الأسواق، موضحًا أن سعر العباية الحريمى يتراوح ما بين 120 إلى 230 جنيها، والبيجامات الحريمى من 90 إلى 200 جنيه.



جانب من السوق



اقبال على الشراء