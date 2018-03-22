صور..عمال العز الدخيلة ينظمون مسيرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى

صور..عمال العز الدخيلة ينظمون مسيرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسىالخميس، 22 مارس 2018 03:09 م
مسيرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت – شرويت ماهر
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نظم عدد من عمالى مصنع حديد "العز الدخيلة" للصلب بالإسكندرية، اليوم، مسيرة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
العمال خلال المسيرة
العمال فى المسيرة
وأرسل القارئ أيمن مجدى، عبر خدمة صحافة المواطن، صور للمسيرة، مؤكدا مشاركة عدد كبير من العاملين بالمصنع.
المسيرة
جانب من المسيرة
وستجرى الانتخابات الرئاسة فى الداخل أيام 26و27و28 مارس الجارى.
مسيرة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى
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