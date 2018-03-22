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صور.. طائرة مصر للطيران للمنتخب المصري تبهر المسافرين بمطار امستردام

الخميس، 22 مارس 2018 08:02 م
صور.. طائرة مصر للطيران للمنتخب المصري تبهر المسافرين بمطار امستردام مصر للطيران تنقل المنتخب





كتب أحمد مصطفى
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استقبل مطار العاصمة الهولندية امستردام طائرة المنتخب المصري التي وصلت اليوم الخميس وفقاً لجدول الرحلات المقرر لها حيث لاقت اعجاب واستحسان عملاء الشركة وكذلك المسافرين المتواجدين بالمطار الذين حرصوا على التقاط الصور لها ونشرها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تعد الطائرة ضمن أحدث الطرازات التي انضمت إلى أسطول مصر للطيران مؤخرًا، وهي من طراز البوينج B737-800NG و مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية والتي تم طلائها بشكل مختلف ومتميز تليق بمكانة اسم مصر ومنتخبها القومي حول العالم.

وكانت الشركة قد اعلنت مؤخراً عن رعايتها للمنتخب المصري والكرة المصرية ومشجعيها لمدة خمس سنوات وخلال رحلات مصر للطيران إلى روسيا للمشاركة وحضور مباريات المنتخب خلال بطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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