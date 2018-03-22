صور.. شركة مياة الشرب تقيم جرافيتى توعية فى اليوم الختامى للأسبوع المائى بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الختامي للأسبوع المائب بالحملة القومية لترشيد إستهلاك المياة "النطقة بتفرق"، برعاية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لتوعية الأهالى بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه وترشيد الاستهلاك، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "النقطة بتفرق" بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه والأزهر الشريف والكنيسة، ووزارة التربية والتعليم، والزراعة والرى والموارد المائية والشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبدأت فعاليات اليوم الختامى بأعمال الرسم الجرافيتى بتنفيذ طلبة فنون جميلة، وحفل فني شمل عمل معرض رسومات لطلبة الفنية الصناعية بالعوامية، وذلك تنفيذا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفي ضوء القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه، واستمرارا للجهود المبذولة في توعية جميع أفراد المجتمع بأهمية المياه وضرورة حماية كل قطرة منها والحفاظ عليها.

وقال وليد الإدفاوي مدير فريق التوعية بشركة مياة الأقصر، أن الأسبوع التوعوي تم خلال الفترة من 16_ 22 مارس 2018، وتضمن قوافل توعوية ودروس علمية وندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة والمساجد والمؤسسات الوطنية والمجتمعية بقيادة الأزهر الشريف، ومشاركة الكنيسة المصرية والوزارات المعنية وأجهزتها التنفيذية، بجميع المحافظات.

وأضاف وليد الإدفاوي لـ"اليوم السابع"، أن شيخ الأزهر وجه بتخصيص الحصة الثانية من اليوم الدراسي الموافق 18 مارس الجاري بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وأثر ذلك على المجتمع، فالماء عنصر أساس من عناصر البيئة التي خلقها الله تعالى وركيزة أساسية من ركائز الحياة والمادة الحية، وتأتي هذه الحملة عقب النجاحات التي حققتها الحملات السابقة التي أطلقها الأزهر بالتعاون مع مجلس الوزراء ممثلًا في وزارة الموارد المائية والري، للحد من الإسراف في استهلاك المياه في مصر، وحتمية الحفاظ عليها من الإهدار والتلوث.