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صور.. شركة صرف صحى القاهرة تختتم مبادرة ترشيد استهلاك المياه

الخميس، 22 مارس 2018 09:15 م
صور.. شركة صرف صحى القاهرة تختتم مبادرة ترشيد استهلاك المياه شركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياه





كتب أحمد حسن
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اختتمت شركة صرف صحى القاهرة، فعاليات مبادرة ترشيد استهلاك المياه والتى استمرت لمدة أسبوع، حيث تم تنظيم حفل الختام بقصر روض الفرج.

 

من جانبه، قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم استعراض كافة الأعمال التى تمت خلال أسبوع مبادرة ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أنه تم افتتاح معرض شركتى الصرف والمياه بالقاهرة.

 

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى بيان له اليوم، أنه تم تكريم كل الجهات المشاركه بالحمله وهم (حى روض الفرج - قصر ثقافة روض الفرج - الثقافة - التربية والتعليم - البيئة - الرى والموارد المائية - الشباب والرياضة - الصحة - رجال الأزهر الشريف - الأوقاف - الكنيسة) كما تم تكريم ومنح كأس الفريق الفائز بالدورى، الذى أقيم بين مراكز الشباب المختلفة بالحى.

 

وأضاف أنه شدد على أهمية مشاركة جميع الجهات، والمواطن قبل المسئول فى ترشيد استهلاك المياه، وذلك للحفاظ على كل نقطة مياه أنعم الله بها على مصر، وخاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها مصر حاليا، نتيجة لزيادة عدد السكان فى ظل ثبات حصة مصر من المياه.

 

 

شركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياه (1)
 
شركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياه (2)
شركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياهشركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياه (3)
 
شركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياه (4)
 
شركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياه (5)
 
شركه صرف صحى القاهره تختتم فعاليات مباردة ترشيد استهلاك المياه (6)
 

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