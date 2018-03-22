صور.. سلسلة بشرية لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم مساء اليوم الخميس، اندماج "يلا شباب" بمحافظة البحر الأحمر، سلسلة بشرية بمدينة الغردقة لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

شارك فى السلسة البشرية أعضاء حملات "يلا سيسى" و"بكرة لينا" و"من أجل مصر" و"سيدات مصر لدعم الرئيس"، وذلك أمام الممشى السياحى بشارع النصر، حيث رفع المشاركون فى السلسلة لافتات تأيد للرئيس السيسى فى الانتخابات.

كما هتف المشاركون فى المسيرة، هتافات لدعم الرئيس السيسى منها " تحيا مصر، ويلا سيسى، وأنزل وشارك".

وقال جمال زكى، منسق حملة " يلا سيسى " بالبحر الأحمر، إن السلسلة البشرية انطلقت من ممشى النصر بشارع النصر، وارتدى خلالها الشباب تيشرتات مكتوب عليها انزل شارك، رافعين الأعلام مع إذاعة أغانى وطنية.

وأضاف منسق حملة " يلا سيسى" بالبحر الأحمر، أن الهدف من السلسلة البشرية حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعى والحس السياسى.











