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صور.. زعماء الاتحاد الأوروبى يجتمعون فى بروكسل

الخميس، 22 مارس 2018 07:04 م
صور.. زعماء الاتحاد الأوروبى يجتمعون فى بروكسل زعماء الاتحاد الأوروبى





كتب عبد الوهاب الجندى
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اجتمع قادة الاتحاد الأوربي اليوم الخميس، فى مقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث العديد من القضايا التى فرضت نفسها على دول أوروبا، وفق صور وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يناقش الزعماء الأوروبيين، قضايا تسمم الجاسوس الروسي السابق، سيرجى سكريبال، فى بريطانيا، التى تتهم روسيا باستخدام غاز الأعصاب فى محاولة الاغتيال.

وأكدت دول الاتحاد الأوروبى فى استنتاجات سيتم تبنيها خلال قمتهم الخميس، فى بروكسل أن على شركات الإنترنت أن تضمن "حماية تامة للحياة الخاصة" للمواطنين وذلك فى خضم فضيحة استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية لملايين من مستخدميه.

وورد فى النص الذى أطلعت عليه فرانس برس، الذى يجب أن يحظى بموافقة القادة الـ 28 الرسمية أن "على شبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية أن تضمن ممارسات شفافة وحماية تامة للحياة الخاصة والبيانات الشخصية للمواطنين".

وأضيف هذا الموضوع فى وقت لاحق على جدول أعمال القمة الأوروبية الخميس والجمعة الذى كان أصلا مثقلا خصوصا بسبب مسائل التجارة الدولية وبريكست والرد الأوروبى على قضية الجاسوس الروسى السابق الذى سمم فى بريطانيا وأدى إلى توتر مع موسكو.

ويتعرض فيسبوك لانتقادات فى الولايات المتحدة وأوروبا بعد كشف معلومات تتعلق بشركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية التي استخدمت بيانات 50 مليون مستخدم دون علمهم.

الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إسبانيا
الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إسبانيا

 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا

 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس

 

إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي وتيريزا ماي
إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي وتيريزا ماي

 

ميركل و رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
ميركل و رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
فيديريكا موغيريني
فيديريكا موغيريني

 


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