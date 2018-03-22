صور.. رئيس مجلس النواب فى ميانمار يقدم استقالته







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)

غادر رئيس مجلس النواب فى ميانمار وين مينت، مقر البرلمان بعد تقديم استقالته، وذلك حسب صور أبرزتها وكالة "رويترز" للأنباء .

وكان رئيس ميانمار تين كياو، أعلن استقالته من منصبه فى وقت سابق، قائلاً إنه "يريد أن يستريح من عمله الحالي"، وفقاً بيان عبر صفحته فى فيس بوك، وذكرت تقارير أن استقالة رئيس مجلس النواب تؤجج تكهنات بشأن احتمالية أن يحل محل الرئيس.



رئيس مجلس النواب فى ميانمار وين مينت



رئيس مجلس النواب فى ميانمار يغادر مبنى البرلمان



نائب رئيس مجلس النواب فى ميانمار داخل مقر البرلمان